رئيس سلطة العقبة يزور جناح الاطفال في مستشفى الأمير هاشم

احمد الرواشدة

العقبة -زار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت صبيحة اول ايام عيد الفطر السعيد يرافقهم العميد الطبيب ماجد الصرايرة مدير مستشفى الامير هاشم جناح الاطفال في المستشفى وقدموا المعايدات والهدايا للاطفال الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفى مشيدين بجهود كافة منتسبي هذا الصرح الطبي العريق والذي يواصل خدمة أبناء الوطن ليل نهار.

ورافق بخيت بالزيارة ومحافظ العقبة محمد الرفايعة ومفوض المدينة والاقليم عبدالله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي ومدراء الأجهزة الأمنية في العقبة.

كما زاروا معبر جنوب وادي عبر وقدموا التهاني و المعايدات للكوادر العاملين و المناوبين واشادوا بالجهود المبذولة من قبلهم لتقديم أفضل الخدمات باستقبال السياح القادمين عبر المعبر للعقبة خلال عطلة العيد للاستمتاع بالاجواء السياحية التي تقدمها مدينة العقبة راس المثلث الذهبي.

واستكملوا جولتهم بزيارة مركز خدمات المدينة والاستماع إلى إيجاز حول خطة عمل إدارة المدينة خلال عطلة العيد لإدامة كافة المرافق والخدمات العامة للزوار والسياح خلال العطلة كما زاروا غرفة عمليات السلطة و الاطلاع على سير العمل فيها.

اطلعوا خلال جولتهم على سير العمل في مختبرات بن حيان التابع لسلطة منطقة العقبة والخدمات التي تقدم فيه خلال العطلة في مجالات سلامة الغذاء والحفاظ على البيئة الغذاء تلبية لمتطلبات واحتياجات الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بشؤون سلامة الغذاء، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل الكوادر خلال العطلة لضمان استمرار انسيابية وحركة البضائع القادمة عبر موانيء العقبة.