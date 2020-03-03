رئيس غرفة تجارة عمان: مستوردات الأردن الغذائية من الصين آمنة

عمان- اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان مستوردات الاردن وبخاصة الغذائية من الصين آمنة وهناك بدائل كثيرة منها بالسوق المحلية.

وقال الحاج توفيق في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان فيروس كورونا لا ينتقل عبر الاغذية المصنعة والمعلبة والبقوليات والبهارات التي تمثل هذه الاصناف غالبية مستوردات الاردن الغذائية من الصين.

واضاف ان مستوردات الاردن الغذائية من الصين تتركز ببعض انواع البهارات والمكسرات وبعض اصناف المعلبات ومواد اخرى لا توثر على المخزون الاستراتيجي للمملكة من الغذاء.

واشار الى ان هذه المواد الغذائية لها بدائل كثيرة من مناشىء اخرى في حال استمرار ازمة فيروس كورونا بالصين بالاضافة الى توفر مخزون كاف لدى التجار والمستوردين تسد احتياجات السوق المحلية لفترة طويلة ولن تؤثر على الاسعار.

وبين الحاج توفيق ان غرفة تجارة تتابع بشكل يومي تبعات فيروس كورونا وشكلت خلية ازمة لذلك للوقوف على اية تطورات تتعلق بقضية انسياب السلع والبضائع التي تم شحنها من الصين قبل الاعلان عن الفيروس، الى جانب البحث عن بدائل جديدة للسوق الصينية في حال استمرار تبعات الفايروس. -(بترا)