رئيس فنلندا يحذر من الانكماش الاقتصادي في أوروبا

حذر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو من الانكماش الاقتصادي الوشيك في الاتحاد الأوروبي.

وقال نينيستو في مقابلة مع Maaseudun Tulevaisuus: “يجب أن أقول إن المخاوف بشأن التصعيد في أوكرانيا تتزايد. هذا الخطر لا يزال قائما طوال الوقت ويجب أن يؤخذ في الاعتبار”.

ولفت إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا بالفعل.

ووفقا لله، يجب على الأوروبيين، بمن فيهم شعب فنلندا، أن يكونوا مستعدين لحقيقة أن الوضع الاقتصادي لن يتحسن بعد الآن.

وأضاف الرئيس أن كل هذا قد يؤثر على مفهوم الوحدة الأوروبية، حيث تتجه فنلندا الآن نحو “أن يصبح الاكتفاء الذاتي بالمعنى الواسع للغاية مركزيا”.

واختتم نينيستو حديثه قائلا: “هذا يعني الاكتفاء الذاتي من حيث الأمن، على الرغم من حقيقة أننا في طور الانضمام إلى الناتو، والاكتفاء الذاتي بحيث يكون هناك ما يكفي من الغذاء”. وكالات