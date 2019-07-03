رئيس قسم العيون في “مايوكلنك” يزور مركز التأهيل البصري بالألمانية الأردنية

عمان- زار رئيس قسم طب وجراحة العيون في مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية الدكتور دينيس سيمسن مركز التأهيل البصري التابع للجامعة الألمانية الأردنية للتعرف على المركز والخدمات التي يقدمها في مجال التأهيل البصري لذوي الإعاقات البصرية.

واستمع الضيف خلال لقائه بمدير المركز الدكتور نسيم النعمان والعاملين فيه إلى إيجاز حول نشأة المركز ودوره في تقديم الرعاية للأطفال والبالغين ودمجهم بالمجتمع من خلال مساعدتهم في تحسين الرؤية لديهم سواء بالتدريب أو استخدم المعينات البصرية. ووجه الدكتور سيمسن رسالة شكر وتقدير إلى رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذة الدكتورة منار فياض بين فيها أنه يشعر بالفخر لزيارة المركز ومناقشة الخدمات المقدمة للأشخاص ضعاف البصر، ومشيرا إلى أن المركز منشأة رائعة للغاية يضم كادر يتسم بالكفاءة والقدرة، ويوفر مستوى مميزا من التقييم والتأهيل مشابه لما هو متوفر في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أنه خرج بمعلومات وافرة يخطط لدمجها في برنامج التأهيل البصري لضعاف البصر في المايوكلينيك في أميركا، بالإضافة للخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ضعاف البصر.

وأشاد الدكتور سيمسن بالدورات التي يقدمها المركز للاختصاصيين مثل دورة الدبلوم في التأهيل البصري والدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة عن طريق الإنترنت في التأهيل البصري لضعاف البصر، منوها بعدم وجود نظام مشابه مثل هذا في الولايات المتحدة بحيث يحد من توسعهم في خدمات ضعف الرؤية هناك.

ومن منطلق رؤيته واعتقاده بتميز تجربة مركز التأهيل البصري وأهمية مشاركتها مع الآخرين، بين في رسالته أنه يخطط لتقديم ملخص عن فعاليات وأنشطة مركز التأهيل البصري- الجامعة الألمانية الأردنية في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأميركية للبصريات. وأشار الدكتور سيمسن في نهاية رسالته إلى أن مركز التأهيل البصري هو حقا رصيد للجامعة وقيادتها الإدارية وأنه مصدر اعتزار لما يقدمه من خدمات نبيلة للمجتمع.