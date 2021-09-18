رئيس لجنة الأحزاب للشباب: لا تخافوا القانون بصفكم

غادة الشيخ

عمّان- طمأن رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير الشباب، بأن قانون الأحزاب في صورته المقبلة سيضع ضمانات تحميهم من أي تعرض أو تضييق في نشاطهم الحزبي والسياسي.

جاء ذلك على لسان السواعير في حديثه ل”الغد”، الذي بشر خلاله أن مرحلة التضييق على العمل الطلابي الحزبي والسياسي لن يعد لها وجود في قانون الأحزاب بتعديلاته الجارية.

وقال: “القانون منع بمواده أي تعرض للطلاب الجامعيين لانتسابهم الحزبي ولم نكتف بهذا فقط، بل أضفنا مواد تعرض من يمارس أي نوع من التضييقات على الطلبة الجامعيين الحزبيين للمساءلة”.

وأعرب السواعير عن تفاؤله بأن يلقى قانون الأحزاب بحلته الشديدة ترحيب وتوافق كبير عليه، مع توقع ألا يكون مرضياً للجميع على اعتبار أن لم يسبق أن يحدث توافق كامل على أية تعديلات أو تشريعات، وقال للشباب: “لا تخافوا قانون الأحزاب بصفكم”.

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