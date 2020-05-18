رئيس ليون يُناشد البرلمان الفرنسي للتراجع عن قرار إيقاف الدوري

ليون – بعث رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي جان ميشال أولاس برسالة ثالثة إلى برلمانيي بلاده، في إطار معركته ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم المتعلق بالتوقف النهائي للدوري المحلي.

وجدد أولاس في مقتطفات نقلتها صحيفة “لو بروغريه” اليومية على موقعها الرسمي في الانترنت “أنه حصل على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي للعبة كون تاريخ الثالث من آب/أغسطس لإنهاء البطولات كان مجرد توصية فقط ولم يكن تاريخا رسميا ولا موعدا نهائيا”.

وأوضح رئيس ليون أن “ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اعتبر أن قرار فرنسا بعدم السماح باستئناف المسابقة كان سابقا لأوانه”، مطالبا مرة أخرى “بتأجيل القرار النهائي بتوقف البطولة، كما فعلت دول أوروبية أخرى”.

وأضاف: “أقترح على الخصوص أخذ الوقت الكافي لدراسة البروتوكول الصحي للاتحاد الاوروبي (يويفا)، والبروتوكول الصحي لألمانيا أو الدول الأخرى التي استأنفت اللعب أيضا، من أجل مراجعة الموقف المتخذ حاليا لتجنب أزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

وانتقد رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة نويل لو غرايت في مقابلة مع برنامج “كانال فوتبول كلوب”، موقف أولاس الأحد.

وقال “إنه يدافع عن مصلحة ناديه بقوة كبيرة في بعض الأحيان، وقد ذهب في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد”.

وكان أولاس الذي يشن حملة إعلامية قوية جدا ضد السلطات الكروية في بلاده، أعلن الثلاثاء أنه تقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية بشأن الإيقاف المبكر للبطولة بدعم من الحكومة، آملا في صدور قرار “قبل نهاية أيار/مايو”.

ويتعلق هذان الطعنان من جهة بقرار إنهاء الموسم مبكرا، ومن ناحية أخرى بمعايير إيقاف البطولة وطريقة احتساب الترتيب النهائي على ضوء المرحلة الثامنة والعشرين والتي كانت الأخيرة قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)