رئيس مالطا يشيد بدور مؤسسة “البابطين الثقافية” في نشر السلام

عمان- الغد- في إطار الاستعداد لتنظيم المنتدى الدولي الثاني لثقافة السلام في مالطا كانت للسيد عبد العزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة مكالمة مع فخامة رئيس مالطا الدكتور جورج فيلا أثناء اجتماع العمل مع فريق الرئاسة وقد حضره الدكتور تهامي العبدولي نيابة عن رئيس المؤسسة. وقد جدد فخامة الرئيس للسيد عبدالعزيز البابطين عزمه على تنظيم المنتدى هذا العام في مستهل شهر نوفمبر 2021 والذي كان يفترض أن ينظم في العام الماضي غير أن وباء كورونا حال دون عقده، مثنيا على دور المؤسسة في نشر ثقافة السلام كما أشار إلى الرغبة المشتركة بينه وبين رئيس المؤسسة في تأسيس كرسي للسلام في مالطا.

وبمناسبة العيد الثاني لرئاسته دولة مالطا أكد السيد فيلا في ندوة صحفية أن حدث المنتدى الدولي لثقافة السلام هو حدث مهم دوليا ستتم دعوة عدد من الرؤساء إليه وكذلك الفاعلين الدوليين والقيادات في المنظمات الدولية.

في المقابل شكر السيد عبد العزيز سعود البابطين فخامة رئيس مالطا على ثقته في شخصه وفي المؤسسة مؤكدا أنه سيسعى إلى إنجاح هذا الحدث بما يشرف دولة الكويت ودولة مالطا ويجعله استثنائيا من حيث الكم والكيف وأنه واثق من أن رسالة المؤسسة الداعية إلى نشر ثقافة السلام رسالة نبيلة تهدف إلى خدمة الإنسانية، كما جدد الالتزام بالعمل على تطوير العلاقات الثقافية بين دولة مالطا ودولة الكويت والوطن العربي بناء على الموروث الثقافي التاريخي المشترك.