رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان

عمان –الغد – اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز دعم لاعمال المركز الوطني لحقوق الانسان ، ولكل ما يمكن من تعزيز دوره ، وذلك خلال تسلمه نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2019.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الاعيان اليوم الإثنين، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة ،والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي وعدد من اعضاء مجلس امناء المركز .

واشار الفايز الى ان مجلس الاعيان ينظر باهتمام لهذا التقرير ، الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان ويعطي أهمية كبيرة للتقارير الدورية الصادرة عن المركز.

وبين الفايز بانه سيتم عرض تقرير المركز على اللجان المختصة في المجلس، للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي يتضمنها، بهدف دراستها ووضع توصيات حول ما ورد في التقرير، ليصار إلى مناقشتها مع الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات تشريعية حولها.

ودعا الفايز المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى الوقوف على مختلف المضامين التي حملتها الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني والمتعلقة بسيادة القانون، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة وحقوق الإنسان ، مبينا ان جلالة الملك يولي هذا الملف جل الاهتمام.

من جهته عرض الدكتور الغرايبة للدور الذي يضطلع به المركز في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المركز يقوم بعمله وفق أسس موضوعية ومهنية عالية.