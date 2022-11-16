رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021

تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه بدار مجلس الأعيان، رئيس الديوان بالوكالة ابراهيم المجالي وعددا من موظفي الديوان .

وثمن الفايز الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة لجهة الحفاظ على المالي العام، والعمل على تصويب الكثير من المخالافات المالية والإدارية قبل حدوثها.

واشاد الفايز باتباع ديوان المحاسبة أفضل الممارسات الرقابية والتي تتفق مع المعايير الدولية، من تصويب الاختلالات في المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابته، مؤكدا أهمية التعاون بين مجلس الاعيان وديوان المحاسبة.

وأشار إلى اهمية توفير الدعم المالي والفني للديوان، ومنحه إمكانية الاستعانة بالخبرات المؤهلة للعمل فيه لتمكينه من مواصلة دوره بحرفية ومهنية عالية.

بدوره، أكد رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة أن الديوان حريص على إطلاع مجلس الأعيان حول طبيعة عمل الديوان ومختلف المخالفات والتجاوزات التي يرصدها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته.

وأعرب عن تقديره لرئيس واعضاء مجلس الأعيان على دعمهم الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مبديا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يخدم المصالح الوطنية.