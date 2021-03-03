رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الإيطالي لدى المملكة

عمان- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الاعيان اليوم الاربعاء ، السفير الايطالي لدى المملكة السيد فابيو كاسيزي وبحضور السكرتير الاول في السفاره فاليريا روماري وبحث معه العلاقات الثنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وايطاليا وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات .

وتناول الجانبان خلال اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها توحيد الجهود المشتركة لتخطي تداعيات أزمة كورونا بمختلف القطاعات ، واهمية زيادة الاستثمارات الايطالية في المملكة ، وبناء شراكات اقتصادية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات .

كما اكدا اهمية تفعيل مختلف الاتفاقيات الثنائية وتعزيز الشراكة بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين .