رئيس مجلس الأعيان يلتقي نائب ممثل اليونسف في الأردن

التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الاثنين ، نائب ممثل اليونسف في الأردن السيدة شايروز ماوجي وبحث معها أوجه التعاون بين المملكة واليونسف في العديد من مجالات ، وخاصة التعليم ودعم الشباب والحماية الاجتماعية والصحة ومشاريع الصرف الصحي والمياه.

وعرض الفايز بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى التحديات التي تواجه الاردن بسبب الأوضاع المحيطة فيه وتداعيات جائحة كورونا ، وقال، إن الأردن يواجه اليوم تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية بسبب صراعات المنطقة ، ونتيجة للازمة السورية وحدها يستقبل على ارضة مئات الاف من اللاجئين السوريين يوفر لهم الحياة الكريمة والامن والامان .

وبين رئيس مجلس الأعيان أن هذا اللجوء الكبير ، اثر على العديد من القطاعات ،وخاصة قطاع المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والطاقة إضافة الى البنى التحتية ، وقد أصبحت هذه القطاعات تعاني من تحديات كبيرة .

واشار الى ان المجتمع الدولي لم يلتزم بكافة تعهداته تجاه دعم الأردن واللاجئين السوريين فيه ، فما يقدم للاردن من المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين ، لا يتجاوز ربع ما يتحمله الأردن من أعباء مالية تجاه تقديم الرعاية الكاملة لهم ، مثمنا بذات الوقت الدعم المقدم مقبل الدول الشقيقة والصديقة .

واشاد الفايز بمستوى التعاون مع اليونسف و ثمن المساعدات التي تقدمها اليونسف للاردن ، واكد اهمية زيادتها خاصة في مجال انشاء محطات تحلية المياه ، وبناء المدارس وتوفير دور الرعاية للاطفال ، ودعم المشاريع الانتاجية في مختلف المحافظات بهدف تمكين والشباب المرأة في المجتمع وتحسين مستوى حياتهم المعيشية والاجتماعية .

بدورها ثمنت السيدة ماوجي الدور الانساني الكبير الذي يقوم فيه الاردن تجاه اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والعمل لهم .

وبينت ان اليونسف حريصة على مواصلة دعمها للاردن في ومساعدته في قضايا تمكين الشباب والمرة ورعاية الطفولة ، وستعمل على زيادة هذه المساعدات وتنويعها

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