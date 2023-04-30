رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

هنأ رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عمال الوطن بمناسبة عيد العمال الذي يصادف يوم غذا الاثنين .

وفي بيانا اصدره اليوم ، رفع الفايز أسمى ايات التهاني والتبريك ، لكافة العمال بمختلف مواقعهم، مؤكدا اعتزاز مجلس الاعيان وفخره بكل عاملة وعامل اردنيا في مختلف مواقع العمل العام والخاص.

وبين الفايز ان مجلس الاعيان ، يثمن الجهود الكبيرة والمخلصة لعمال الوطن ودورهم في التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة البناء الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

وقال ان مجلس الاعيان سيبذل كل جهد ممكن، من اجل النهوض بدور عمال الوطن وتعزيز مكتسباتهم والحفاظ على امنهم الاجتماعي والوظيفي ، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم عمال الوطن والنهوض بدورهم ، تقديرا لتضحياتهم وما يقدمونه لوطنهم.

واشار الى ان المجلس سيحرص ايضا ، بان تكون مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بعمال الوطن حامية لحقوقهم وتعمل على توفير الحياة الكريمة لهم.