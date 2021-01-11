رئيس مجلس الاعيان يؤكد تميز علاقات الاردن مع بنغلاديش

عمان- أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، تميز العلاقات التي تربط الاردن مع بنغلاديش والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات.

واشاد الفايز خلال افتتاحه في سفارة بنغلاديش مساء امس ركن “بانجاباندو” الذي ضم صورا لحياة مؤسس بنغلاديش بانجاباندو الشيخ مجيب الرحمن، بمستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده بنغلاديش.

من جانبها، رحبت سفيرة بنغلاديش في عمان ناهدة سبحان، بالزائرين لمعرض الصور، واصفة بانجاباندو بـ”رسول الحرية”. وعبر العديد من المشاركين في الاحتفال بكلماتهم، عن نموذج التنمية الشاملة الذي دافع عنه مؤسس بنغلاديش “بانجاباندو” وسياسات التنمية التي تتبعها رئيسة الوزراء الشيخة حسنية.- (بترا)