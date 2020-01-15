رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير الصيني

عمان – الغد – التقي رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم بدار مجلس الاعيان السفير الصيني لدى المملكة بان ويفانغ وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الاردنية بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية.

واشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية الصينية وقال انها متميزة والاردن يسعى باستمرار الى تطويرها وتعزيزها.

واضاف ان الصين تعتبر شريك استراتيجي للاردن ، ولديها استثمارات حيوية في الاردن منها مشروع الصخر الزيتي ، وتساهم أيضاً في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة ، وعدد من المشاريع الصناعية، ونحن نسعى الى زيادة الاستمارات الصينية في المملكة وهذا مصلحة مشتركة للبلدين الصديقين.

وثمن الفايز المساعدات الصينية المقدمة للاردن وطالب بزيادتها في ظل التحديات التي تواجه الاردن جراء الاوضاع المحيطة به ، ولمساعدته في تحمل اعباء اللجوء السوري.

من جانبه قال السفير الصيني اننا نعتز بعلاقاتنا مع الاردن هذه العلاقات القائمة على الاحترام والمصالح المشتركية ، مبينا ان بلاده تسعى الى بناء علاقات اقتصادية اقوى مع الاردن ، خاصة وانه محور لإعادة الإعمار في سوريا والعراق.

وأشار “بان ويفانغ” إلى أن الصين دولة معتدلة وتسعى لتوسيع علاقاتها أكثر مع الأردن، من خلال تقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في المملكة، واستكشاف إمكانيات اقتصادية أوسع.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والازمة السورية.