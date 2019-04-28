رئيس مجلس الاعيان يهنئ باعياد الفصح

عمان– هنأ رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ابناء الوطن من الاخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الفصح المجيد، سائلا المولى عز وجل ان يعيده على الجميع والوطن ينعم بالرفعة والتقدم والازدهار.

وقال الفايز “اننا في الاردن، وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكمية، كنا على الدوام، نشكل نموذجا في العيش المشترك، فلم نكن يوما، الا اسرة واحدة، يجمعنا المصير الواحد، واسهمنا جميعا، في نهضة الاردن، والحفاظ عليه”.

واضاف “واليوم، ورغم ما يجري حولنا، فإننا نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية، ونعتز بوقوفنا صفا واحدا، في مواجهة اعداء الوطن، وخطاب الكراهية والفتنة والتطرف والغلو، وندعو العلي القدير، ان تدوم اعيادنا فرحا، وأن يبقى، وطننا دائما، ينعم بالامن والاستقرار، تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني”. (بترا)