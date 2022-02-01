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رئيس مجلس الشورى السعودي يزور الأردن

1:35 م2022-02-01

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وصل رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد ال الشيخ الى المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، بدعوة رسمية من قبل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز .
وكان الفايز في استقباله لدي وصوله المطار بحضور رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الاردنيه السعوديه العين مصطفى البزايعه والسفير السعودي لدى المملكه .
ويجرى الفايز مباحثات رسمية مع نظيره السعودي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية ، اضافة الى الاوضاع الراهنة في المنطقة .
ويلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي خلال زيارته الرسمية التي تستمر اربعة ايام بعد من المسؤولين في الاردن حيث سيلتقي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي .

1:35 م2022-02-01
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