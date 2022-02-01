رئيس مجلس الشورى السعودي يزور الأردن

وصل رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد ال الشيخ الى المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، بدعوة رسمية من قبل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز .

وكان الفايز في استقباله لدي وصوله المطار بحضور رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الاردنيه السعوديه العين مصطفى البزايعه والسفير السعودي لدى المملكه .

ويجرى الفايز مباحثات رسمية مع نظيره السعودي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية ، اضافة الى الاوضاع الراهنة في المنطقة .

ويلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي خلال زيارته الرسمية التي تستمر اربعة ايام بعد من المسؤولين في الاردن حيث سيلتقي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي .