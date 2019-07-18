رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن انتهاء قضية العمال الفلسطينيين

بيروت– أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال جلسة النواب المنعقدة اليوم الخميس أن “موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين قد انتهى”، داعيا وزير العمل كميل أبو سليمان الى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك.

جاء ذلك خلال رده على مداخلة النائب علي عمار، الذي قال اننا نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل ابو سليمان حول العمال الفلسطينيين والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات.

من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري “سأطلب من وزير العمل ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية الى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب”.

(بترا)