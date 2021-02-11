رئيس مجلس النواب يستقبل السفير القبرصي

عمان– بحث رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، مع السفير القبرصي لدى المملكة، ميخاليس إيوانو، سبل تطوير العلاقات الثانية بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية.

وشدد العودات، لدى استقباله ايوانو، اليوم الخميس، على أهمية مواصلة التشاور بين برلمانيّ البلدين، بما يحقق مصالح وتطلعات شعبي البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات ونتائج اللقاءات الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في السنوات القليلة الماضية، بما يحقق مصالح شعوب الدول الصديقة الثلاث. وقال، إن ما يجمع الأردن وقبرص من مواقف مشتركة وتصورات متقاربة حيال أزمات المنطقة، يشكل دافعاً إلى التنسيق بين مجلسيّ النواب في اتخاذ مواقف مشتركة في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية.

وأضاف أن استقرار وأمن المنطقة بات مرهوناً بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، ونيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها إعلان قيام الدولة الفلسطينية.

من جهته، أكد السفير القبرصي تقدير بلاده عالياً للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى الدور الأردني الكبير في تحمل أعباء اللجوء.

وقال إن بلاده تنظر للأردن كشريك رئيسي ومحوري في المنطقة، وأحد أهم دعائم الأمن والاستقرار في الإقليم، نظراً لما يمثله من صوت اعتدال وحكمة تجسدت في مختلف المواقف لجلالة الملك عبد الله الثاني.