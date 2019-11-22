رئيس مجلس النواب يلتقي مسؤولين يابانيين

طوكيو – أجرى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مباحثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين في اليابان، بحث خلالها أوجه التعاون والتنسيق البرلماني، وآفاق الاستثمار وزيادة التبادل والتعاون التجاري.

وأكد الطراونة أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن الوفد النيابي الأردني شعر بحجم التقدير البالغ والكبير من قبل مختلف المسؤولين اليابانيين لمواقف الأردن المعتدلة والمتوازنة.

وتأتي مباحثات الطراونة ضمن برنامج زيارته الرسمية بدعوة من نظيره الياباني، على رأس وفد نيابي ضم رئيس كتلة الحداثة النيابية مازن القاضي، ورئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك، وأمين عام مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.

كما التقى الطراونة والوفد النيابي بحضور السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب، رئيس الوزراء الياباني شينزو آببي، حيث أكد آببي التزام بلاده بما تعهدت به خلال مؤتمر لندن، باستكمال الدفعة الثانية من قرض التنمية والسياسة والبالغ (100) مليون دولار.

وخلال لقائه برئيس مجلس النواب الياباني أوشيما تاداموري، عبر الطراونة عن تقدير الأردن عاليًا للمساعدات اليابانية إلى الاردن ولمواقف اليابان الداعمة لحل الدولتين، مشددًا على أهمية إدامة التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين.

وخلال لقائه رئيسة مجلس الشيوخ الياباني اكيكو سانتو، استعرض الطراونة جهود الأردن في محاربة الإرهاب، والأعباء التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء موجات اللجوء المتعاقبة، معبرًا عن تقدير الأردن البالغ لمواقف اليابان المساندة للاردن.

وأكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين اليابانيين، من جهتهما، تقديرهما لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعوته المستمرة لمحاربة الإرهاب والتطرف بشكل شمولي، مؤكدان أن الأردن شريك استراتيجي مهم، يتوجب إدامة التعاون معه في المجالات كافة.

كما التقى الطراونة والوفد النيابي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية كازنوري تناكا، ورئيس الجمعية اليابانية الأردنية الاقتصادية ميكيو ساساكي، وهو أيضًا كبير مستشاري شركة ميتسوبيشي، كما التقى بمدير منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) نوبوهيرو ساساكي، ونائب رئيس وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، ووزير الدولة للعلوم وسياسة التكنولوجيا ناوكازو تاكيموتو.

وأكد الطراونة والوفد النيابي خلال اللقاءات أهمية زيادة الاستثمارات اليابانية في الأردن، كما جرى بحث فرص الاستثمار والبيئة المحفزة للقطاع الخاص الياباني.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاسثمار النيابية خير أبو صعيليك أهمية دعم المشاريع الريادية ومشاريع الابتكار، عبر ما تقدمه المؤسسات اليابانية المانحة من دعم وقروض ومنح للشباب المتميز في مختلف مناطق العالم بخاصة ما تقدمه منظمة جايكا من دعم في هذا الإطار، مثلما جرى التأكيد على أهمية زيادة المنح وفرص الاستثمار في قطاعي السياحة والزراعة.

في حين تناول رئيس لجنة الحداثة النيابية مازن القاضي بيئة الاستثمار المحفزة في الأردن، والإصلاحات الشاملة في الاردن ومواقف الأردن في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واستعرض رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي آليات تعزيز تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بين البلدين، مؤكدًا وجود آفاق واعدة للتعاون في مجالات استثمارات الطاقة المتجددة.

وعلى هامش الزيارة، زار الطراونة والوفد النيابي مدينتي كيوتو وهورشيما، واضعاً أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لأرواح ضحايا القنبلة النووية.

وفي ختام الزيارة أكد الطراونة ورئيس مجلس النواب الياباني على إدامة التعاون والتنسيق البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات، مشددا على أهمية تهيئة الأرضية التشريعية المناسبة في كلا البلدين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الاستثمار، وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.