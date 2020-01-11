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رئيس مجلس النواب ينعى السلطان قابوس

منذ ساعتين
عاطف الطراونة -(أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

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عمان-الغد- نعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى أمس الجمعة.
وقال الطراونة في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، “اتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة لشعب عُمان الشقيق وللإخوة في مجلسي الشورى والدولة، حيث فقدت الأمة برحيل جلالة السلطان قابوس قائدا كبيراً طالما تسلح بالحكمة، وبقي طوال حياته داعياً لوحدة الصف العربي، الرحمة لروح الراحل الكبير، وليحفظ الله عُمان وشعبها العزيز”.-(بترا)

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