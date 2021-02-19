رئيس نادي أم جوزة يحصل على درجة الماجستير بإمتياز

عمان – الغد – حصل نبيل أبو رمان رئيس نادي أم جوزة الرياضي، على درجة الماجستير بتقدير (إمتياز) من جامعة آل البيت، في نظريات وأساليب الإشراف التربوي تخصص تربوية، حيث يعتبر أبو رمان من رؤساء الأندية النشيطين الذين اسهموا في تطوير الأنشطة الرياضية في أنديتهم.

وفي عهده شهد نادي أم جوزة تطورا لافتا، خصوصا على صعيد فرق كرة اليد، حيث تمكنت فرقه من تحقيق أكثر من انجاز، كان أبرزه فوزه فريق الرجال بلقب دوري اندية الدرجة الثانية وصعوده إلى اندية الدرجة الأولى، في الوقت الذي انتقل فيه فريق الناشئين إلى الدور قبل النهائي لبطولة الناشئين، وقبل ذلك كان فريق الأشبال يفوز بلقب البطولة في العام الماضي.