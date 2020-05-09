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رئيس نادي ميلان يُعلن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

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مدن – كشف رئيس نادي أيه سي ميلان، باولو سكاروني، عن إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأنهم حاليا في مرحلة التعافي من الوباء، ومع ذلك يتمسك الفريق بخطة الإعداد المتوقعة.

وكان ميلان قد أعلن في بداية ظهور الوباء في البلاد عن إصابة لاعبه الأسبق و مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي الحالي للنادي، باولو مالديني، ونجله دانييل الذي يلعب بفريق الناشئين بالمرض، ولكنهما تعافيا تماما منه.

وقال رئيس الروسونيري خلال لقاء عن بعد “لدينا بعض اللاعبين المصابين وهم حاليا في مرحلة الشفاء. وآل مالديني (باولو ونجله) حاليا بصحة جيدة”.

وأوضح سكاروني أن الميلان يتطلع لاستئناف بطولة الدوري الإيطالي “السيري آ” وأشار لما حدث في ألمانيا كمثال يجب أن يُتّبع، وبعد إعلان سكاروني هذا ينضم الروسونيري للأندية التي أعلنت إصابة عدد من لاعبيها بالفيروس وهي فيورنتينا وسامبدوريا وتورينو. (إفي)

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