رئيس نادي ميلان يُعلن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا

مدن – كشف رئيس نادي أيه سي ميلان، باولو سكاروني، عن إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأنهم حاليا في مرحلة التعافي من الوباء، ومع ذلك يتمسك الفريق بخطة الإعداد المتوقعة.

وكان ميلان قد أعلن في بداية ظهور الوباء في البلاد عن إصابة لاعبه الأسبق و مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي الحالي للنادي، باولو مالديني، ونجله دانييل الذي يلعب بفريق الناشئين بالمرض، ولكنهما تعافيا تماما منه.

President Paolo Scaroni says some of AC Milan's players have contracted #coronavirus as technical director Paolo Maldini recovers from COVID-19

