رئيس ناد إلى قطر قريبا.. محادين يخطف الأضواء في “اليرموك”

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رئيس ناد في قطر قريبابحثا عن رعاية كبيرة

ينتظر أن يغادر رئيس أحد أندية المحترفين إلى العاصمة القطرية قريبا، بحثا عن رعاية كبيرة لفريق كرة القدم في النادي.

الرئيس المعروف بحبه للإنجاز بعيدا عن الأضواء والبهرجة الإعلامية، ما يزال يخطط وينسق من أجل إنجاح الحصول على رعاية جيدة لفريق الكرة الباحث عن الإنجازات.

المعلومات الواردة من الدوحة وليست من عمان، تفيد أن رئيس النادي الأردني الكبير، يواصل اتصالاته ومشاوراته الإيجابية، من أجل اتمام هذه الصفقة التي ستظهر آثارها على الفريق بشكل واضح في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها.

محادين يخطف الأنظار في “اليرموك”

خطف نجم الكرة الأردنية السابق والإعلامي والمذيع الأنيق والمعروف في قناة المملكة مهند محادين، الأضواء خلال المؤتمر العلمي العاشر الذي نظمته كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك الأربعاء الماضي بعنوان : “الرياضة في ظل التطورات العالمية مونديال قطر 2022 نموذجا “.

محادين الذين أختير ليتولى إدارة جلسة الحوار والنقاش في الجلسة الافتتاحية، في ظل خبرته العملية والعلمية ومعلوماته الواسعه، خطف الأضواء من الحضور، بفضل شهرته الواسعة التي دفعت الكثير من الطلاب والحضور لالتقاط الصور التذكارية معه، في مشهد عكس المكانة العالية لهذا النجم الرياضي والإعلامي.

وقال أحد الطلاب الحاضرين للجلسة، إن محادين نجح بحضوره اللافت في إدارة الجلسة، وشعبيته الكبيرة التي استمدها من نجوميته كلاعب في المنتخب الوطني والنادي الفيصلي، وتألقه اللافت في برنامج “الكابتن” ، ودماثة خلقه وحسن تعامله مع الجميع، جعله الهدف الأول للحضور لالتقاط الصور معه.

الطالب أشار إلى أن الجلسة شهدت حضورا لنجوم معروفين في الشارع الرياضي المحلي أمثال عميد كلية التربية الرياضية في اليرموك الدكتور راتب الداود، ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الدكتور عدنان حمد والدكتور أحمد هزاع البطاينة، موجها الشكر والتقدير لكلية التربية الرياضية التي نجحت في عقد مثل هذه الندوات بحضور محاور بارع ومحبوب ممثلا بمحادين، وقامات رياضية كبيرة أمثال الداود وحمد والدكتور أحمد هزاع البطاينة الخبير في كرة القدم علميا وعمليا، وصاحب الصولات والجولات في الملاعب.

وكان دكتور في الرياضة ممن حضروا الجلسة من مدرجات القاعة، اشار لـ”الغد” ايضا أن محادين كان بارعا في إدارة الجلسة، ونجح في خطف الأضواء.

إلياس متفاجئ من هجوم جبل المكبر ويصر على مطالبه

أكد المحامي عماد حناينة، المكلف بالدفاع عن اللاعب أحمد الياس، في قضيته ضد نادي جبل المكبر الفلسطيني، أن موكله بدا متفاجئا من الهجوم الذي يشن عليه من قبل النادي الفلسطيني، بعد مطالبته بحقوقه المالية المترتبة على النادي بعد انتهاء فترة احتراف الياس في صفوف جبل المكبر.

وقال الحناينة في تصريح لـ”الغد” إن اللاعب وقبل مغادرته فلسطين، أبلغ المدير الإداري برغبته بالعودة إلى عمان بعد انتهاء منافسات الدوري، لافتا إلى أن الياس أبلغ المدير الإداري عبر رسالة على الواتساب ما تزال مثبتة في الهاتف.

وأضاف: اللاعب لم يقترف ذنبا، وانما طالب بمستحقاته المتأخرة، وفي ظل مماطلة النادي أبلغهم الياس أنه سيغادر إلى الأردن، وعند توفر المستحقات يتم ارسالها له.

وبين المحامي الحناينة، أن الهجمة على اللاعب الياس جاءت بعد أن قام بارسال إنذار إلى جبل المكبر للمطالبة بالمستحقات، مؤكدا أن موكله يواصل المطالبة بمستحقاته ضمن الأطر القانونية والرسمية.

الحناينة يشارك في اجتماع روابط لاعبي آسيا

عاد المحامي عماد الحناينة إلى عمان قادما من ماليزيا، بعد أن شارك في اجتماعات الهيئة العامة لروابط لاعبي كرة القدم في آسيا، والذي يعقد سنويا.

الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، شهد مناقشة الكثير من قضايا اللاعبين، ومناقشة سبل حماية اللاعب، لافتا إلى أن الاجتماع شهد توقيع اتفاقية بين لاعبي ماليزيا والدوري الماليزي.

وأكد الحناينة نجاح هذه الاجتماعات، متمنيا أن يستفيد الأردن من هذه الطروحات والأفكار التي يتم مناقشتها في مثل هذه المؤتمرات.

العرسان على طاولة الفيصلي اليوم

ينتظر أن تعقد إدارة النادي الفيصلي اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة العديد من الملفات، بما فيها مشروع التعاقد مع اللاعب أحمد العرسان المحترف حاليا في صفوف فريق كاظمة الكويتي.

الاجتماع المتوقع أن يشهد حضور المدرب جمال ابو عابد، سيناقش مسألة التعاقد مع اللاعب العرسان، ومطالبه المالية للتوقيع للنادي الفيصلي، علما أن اللاعب سيتواجد في عمان يوم 25 الشهر الحالي.

7 أندية في “الأولى” محرومة من التسجيل

كشف اجتماع أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي عقد يوم الخميس الماضي في نادي اتحاد الرمثا، عن معاناة 7 أندية من أصل 14 من عقوبة منع التسجيل، نتيجة تراكمات مالية لم تقوى الأندية على تسديدها، ما استدعى معاقبتها من تسجيل لاعبين جدد.

وباتت عقوبة منع التسجيل، سمة تلازم الأندية الأردنية في مختلف الدرجات، حيث تعاني حوالي 7 أندية في دوري المحترفين ايضا من منع التسجيل، في مؤشر على ضعف في الموارد المالية للأندية إلى جانب تخبطات في إدارة التعاقدات.



كواليس النجوم



• الوحدات أبعد المحترف الغاني الذي شارك في تدريبات الفريق في الأيام الماضية.. اللاعب ظهر بحالة متراجعة بدنيا، وكأنه لم يلعب منذ فترة طويلة، ما استدعى ابعاده وعدم التعاقد معه.

• تداعيات مباريات جرت في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الموسم الماضي، بدأت تؤثر على العلاقات بين عدد من الأندية في الموسم الحالي.. أحداث مهمة جرت الموسم الماضي في أحد المباريات اتضحت آثارها خلال اجتماع الأندية الذي عقد الخميس الماضي في نادي اتحاد الرمثا.

• عدد من مشجعي ومحبي نادي الحسين إربد، بدأوا يلمسون التطور الواضح في المشهد الإعلامي للنادي، خاصة فيما يتعلق بموقع النادي وما يحمله من أخبار وتغطية للأحداث.

• نجوم منتخبات عالمية في التايكواندو، يجرون تدريبات على الملعب الشاطئي بمدينة الحسين للشباب.. المنتخبات العالمية تجري تدريبات مشتركة مع المنتخب الوطني في عمان، في اطار معسكر تدريبي مشترك، يأتي في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في أذربيجان نهاية الشهر الحالي.. المنتخبات العالمية تستثمر تواجدها في عمان لزيارة الكثير من الأماكن السياحية ونشر صورها على صفحاتهم الشخصية.. التايكواندو الأردنية ما تزال تلعب دورا مهما في الترويج للأردن سياحيا، وتدر دخلا ماديا على الاقتصاد الأردني، ناهيك عن هدفها الأساسي وهو حصد الميداليات في مختلف البطولات العربية والآسيوية والعالمية.

• اللاعب موسى التعمري يتوقع أن يكون قد اتفق مع أحد الفرق في الدوريات العالمية.. اللاعب سبق وأن تلقى عرضا يفوق المليون دولار من أحد الأندية السعودية التي قدمت له مبلغ 200 الف دولار مقدم عقد.. اللاعب يتجه لتفضيل الدوري الأوروبي حيث تم الاتفاق معه وفق المعلومات… معلومات واردة من السعودية تفيد أن نادي الاتحاد السعودي الذي سبق وأن أبدى اهتماما ايضا بالتعمري، اتجه للاهتمام بالنجم الأرجنتيني دي ماريا الذي بات ضمن اهتمامات النادي السعودي الباحث بقوة لاستقطابه.

• أندية الدرجة الثانية عقدت اجتماعا يوم أمس في مدينة إربد، لبحث الكثير من التفاصيل والقضايا.

• فريق الجليل لكرة القدم، يواصل تجديد عقود عدد من لاعبيه، استعدادا للموسم الكروي المقبل.. الفريق يختبر ايضا محترفين أجانب، املا في الفوز بلاعب جيد.

لاعبون عالميون في التايكواندو يشاركون في تدريب على الملعب الشاطئي بعمان – (من المصدر)