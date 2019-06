رئيس نانت يعدل عن بيع النادي .. تفاصيل !

نانت (فرنسا) – أعلن رئيس نادي نانت الفرنسي فالديمار كيتا عن وضع حد لمفاوضات بيع ناديه إلى صندوق استثمار إنجليزي مقابل 100 مليون يورو ، لأنه لم يقدم ضمانات مالية كافية.

وأوضح النادي في بيان أن : “صندوق (أل أفي إي) لكرة القدم والذي قدم نفسه تلقائيا لشراء النادي لا يقدم الحد الأدنى من الضمانات المصرفية التي تتطلبها سلطات كرة القدم الإحترافية لمواصلة المفاوضات”.

Le Président Waldemar Kita réaffirme son attachement au FC Nantes, à ses joueurs, à ses salariés et à ses supporters et ne laissera jamais l’avenir du club dans les mains de candidats (…) dont le sérieux et la crédibilité ne sont pas garantis.https://t.co/5AJqbc7xoL

