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رئيس نانت يعدل عن بيع النادي .. تفاصيل !

منذ 3 ساعات

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نانت (فرنسا) – أعلن رئيس نادي نانت الفرنسي فالديمار كيتا عن وضع حد لمفاوضات بيع ناديه إلى صندوق استثمار إنجليزي مقابل 100 مليون يورو ، لأنه لم يقدم ضمانات مالية كافية.

وأوضح النادي في بيان أن : “صندوق (أل أفي إي) لكرة القدم والذي قدم نفسه تلقائيا لشراء النادي لا يقدم الحد الأدنى من الضمانات المصرفية التي تتطلبها سلطات كرة القدم الإحترافية لمواصلة المفاوضات”.

واضاف : “لن نترك مستقبل النادي أبداً في أيدي مرشحين لا يتحملون مسؤولياتهم وليس مضمونا جديتهم ومصداقيتهم”.

ويأتي الإعلان عشية التاريخ الذي كان من المقرر فيه عقد جلسة استماع لتقديم مقترح البيع ، لكن تم تأجيل هذا الإجتماع لمدة أسبوع في انتظار وثائق من الواضح انها لم تجهز. (أ ف ب)

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