الحنيطي: قادرون على التعامل مع أي خطر وردع أي تهديد

عمان- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في القيادة العامة اليوم السبت، وفداً من أعضاء كتلة وطن النيابية.

ورحب اللواء الركن الحنيطي بأعضاء الوفد وشكرهم على هذه الزيارة التي تنم عن مدى الإهتمام بالإطلاع على الأدوار والمهام التي تقوم بها القوات المسلحة وآليات تنفيذ واجباتها وتطوير قدراتها في شتى المجالات إلى جانب دورها الكبير في حفظ أمن الوطن واستقراره.

وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة لأعضاء الوفد جملة من الأمور التي تهم القوات المسلحة في مجال العمليات والتدريب والتأهيل، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قادرة على التعامل مع أي خطر وردع أي تهديد قد يهدد أمن المملكة بكل يقظة واحترافية مع السعي الدؤوب نحو تطوير وتحديث القوات المسلحة, بدعم متواصل من لدن جلالة القائد الأعلى مشيداً بدور أعضاء مجلس النواب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومشاعرهم الوطنية تجاه القوات المسلحة.

وعبر أعضاء الوفد عن ثقتهم المطلقة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وشكرهم لرئيس هيئة الأركان المشتركة على هذه الفرصه للإطلاع على الدور والجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في حماية حدود الوطن وصون مقدراته.- (بترا)