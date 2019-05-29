رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

عمان -زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، اليوم الأربعاء، واجهة المنطقة العسكرية الشمالية لواء حرس الحدود/2، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن خالد محمد المساعيد.

واستمع الفريق الركن فريحات إلى إيجازين عسكريين قدمهما قائد المنطقة وقائد اللواء حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية في وحدات اللواء والية تنفيذها.

وقام الفريق الركن فريحات بجولة تفقدية لعدد من مواقع وحدات اللواء، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز والاستعدادات والجاهزية العالية التي وصل إليها أفراد ومرتبات اللواء.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة عدداً من مرتبات اللواء من الضباط وضباط الصف والأفراد، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى، مؤكداً اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة العسكرية الشمالية.

وحضر الزيارة المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. – بترا