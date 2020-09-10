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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري

منذ 40 دقيقة

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عمان – استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير، بحضور الملحق العسكري القطري في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

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