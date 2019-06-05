رئيس هيئة الأركان المشتركة يشارك مرتبات حرس الحدود فرحة عيد الفطر

عمان – شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات اليوم الأربعاء، مرتبات كتيبة حرس الحدود/1 الملكية إحدى وحدات لواء حرس الحدود/1 في المنطقة العسكرية الشرقية فرحة عيد الفطر السعيد، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن الدكتور نايف الرماضنة.

وجال الفريق الركن فريحات على واجهة كتيبة حرس الحدود/1 الملكية ضمن منطقة المسؤولية في منطقة الحدلات على واجهة حدود المملكة الشمالية، ونقل لمرتباتها تحيات وتهاني جلالة القائد الأعلى بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على كافة الأمور العملياتية والإدارية في الوحدة والتي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى منتسبيها، مثنياً على الجهود المتميزة التي يقدموها في سبيل خدمة الوطن ليتحقق الأمن والاستقرار وكل أجواء الفرح ومعاني العيد.

وأبدى الفريق الركن فريحات اعجابه بمستوى الكفاءة المتميزة والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة العسكرية الشرقية.

ورافق رئيس هيئة الاركان المشتركة في الزيارة العديد من كبار ضباط القوات المسلحة، وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقة – بترا