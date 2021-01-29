رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الباكستاني

عمان -الغد – التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء، الفريق أول ركن نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية.

وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الأركان الباكستانية في مدينة راولبندي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما زار اللواء الركن الحنيطي مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني، والتقى برئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه، حيث جرى مناقشة العديد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي،خلال زيارته اليوم الخميس، مقر القوات البحرية الباكستانية في مدينة اسلام أباد، حيث كان في استقباله رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد أمجد خان نيازي، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون الثنائي والأمن الإقليمي. يشار إلى أن زيارة اللواء الركن الحنيطي إلى جمهورية باكستان الإسلامية تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين والتي تربطهما علاقات وثيقة لا سيما العسكرية منها.