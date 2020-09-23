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رئيس هيئة الأركان يبحث مع نظيره الإماراتي التعاون والتنسيق العسكري

منذ ساعتين
رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإماراتي

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عمان- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي، والوفد المرافق له.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الفريق الرميثي، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وجرى للفريق الركن الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، كما عزفت الموسيقى السلامين الوطني الإماراتي والملكي الأردني.-(بترا)

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