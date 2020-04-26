رئيس هيئة الأركان يتفقد المخابز العسكرية ومستودعات الأرزاق والتبريد

عمان- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مجموعة المخابز العسكرية، وكان في استقباله مدير التموين والنقل الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية، وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه قائد مجموعة المخابز عن سير الأمور الإدارية والواجبات والمهام التي تقوم بها المجموعة.

كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مجموعة مستودعات الأرزاق والتبريد التابعة لمديرية التموين والنقل الملكي، واستمع إلى إيجاز قدمه قائد المجموعة عن سير الأمور الإدارية وعمليات التزويد الأسبوعية والشهرية التي توفرها المجموعة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مختلف فروع مجموعة المخابز العسكرية ومجموعة مستودعات الأرزاق والتبريد واطمأن على المخزون الغذائي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مؤكداً على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها، وفقاً لأعلى المواصفات.-(بترا)