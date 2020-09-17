رئيس هيئة الأركان يرعى تخريج دورة الأمن والحماية

عمان- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة الأمن والحماية الخاصة في مديرية أمن وحماية المطارات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب قدمه مدير أمن وحماية المطارات حول سير البرامج والخطط التدريبية والأمور العملياتية واللوجستية للحفاظ على أمن المطارات والخطط المستقبلية والمهام والواجبات المناطة بها، وآلية الإجراءات الوقائية التي قامت بها المديرية باستقبال القادمين من مختلف دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدم آمر مركز التدريب إيجازاً عن الدورة التي استمرت 10 أسابيع، واشتملت على مواضيع اللياقة البدنية وأمن الطائرات والمطارات وحركات الدفاع عن النفس، وأفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات، والرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة، والتدريب على أجهزة تفتيش المسافرين، ومحاضرات مختلفة بالتعامل مع المتفجرات، وواجبات الجمارك وآلية مكافحة تهريب المخدرات.

ووزع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجوائز على مستحقيها بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ومدراء شركات الطيران داخل المطار.

وفي سياق متصل، افتتح اللواء الركن الحنيطي مبنى المركز الطبي الجديد في مديرية أمن وحماية المطارات، الذي يعد إضافة نوعية للخدمات الطبية الملكية المقدمة للكوادر العاملة ضمن مطار الملكة علياء الدولي.