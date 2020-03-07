رئيس هيئة الأركان يزور الأمير محمد بن طلال للاطمئنان على صحته

عمان – اطمأن رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء اليوم السبت، على صحة سمو الأمير محمد بن طلال وذلك خلال زيارة قام بها لسموه.

ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة، تحيات منتسبي القوات المسلحة لسموه، وأمنياتهم لسموه بدوام الصحة والعافية، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ سموه والعائلة الهاشمية ويكلؤهم بعين الرعاية.

من جانبه، أعرب سمو الأمير محمد عن خالص شكره وتقديره لرئيس هيئة الأركان المشتركة ولجميع مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على طيب مشاعرهم وصادق تمنياتهم، مبتهلاً للعلي القدير أن يحفظ القوات المسلحة ويديمها سياجاً ومنعة للأردن وشعبه. – بترا