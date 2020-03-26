رئيس هيئة الأركان يزور المنطقتين العسكريتين الشمالية والشرقية

عمان – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، لواء اليرموك الآلي/12، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية والواجبات والمهام التي يقوم بها نشامى القوات المسلحة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وجال رئيس هيئة الأركان في المستشفى الميداني المتحرك/5 في اقليم الشمال، واطمأن على جاهزيته من المعدات والأجهزة والكوادر الطبية.

كما زار رئيس هيئة الاركان المشتركة كتيبة الأمير طلال الآلية/5، احدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية واستمع إلى إيجاز عسكري حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية والواجبات والمهام التي تنفذها الوحدة، وتفقد عدداً من السرايا والمفارز المنفتحة على واجهة المنطقة.

والتقى عددا من مرتبات المنطقتين من الضباط وضباط الصف والأفراد ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه وفخره بالجهود التي يبذلها نشامى القوات المسلحة في مختلف مواقع مسؤولياتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأكد أن المهمة الملقاة على عاتق القوات المسلحة كبيرة وتتطلب استمرار الجهود وقوفاً مع الوطن والمواطن لمواجهة التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورنا المستجد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة المواطنين.

حضر الزيارتين عدد من ضباط القيادة العامة وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقتين العسكريتين.(بترا)