رئيس هيئة الأركان يزور شركة الصخرة الأمنية

عمان- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية.

وكان في استقباله المدير العام لشركة الصخرة العميد المهندس المتقاعد خالد اسماعيل الشوبكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية، إلى إيجاز مفصل من المهندس الشوبكي حول طبيعة عمل الشركة ودورها الريادي في تشغيل وتوظيف متقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال توفير فرص العمل في مختلف القطاعات للاستفادة من الخبرات الأمنية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأكد المهندس الشوبكي أن شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية ومنذ عام 2018 وفرت أكثر من 500 فرصة عمل للمتقاعدين العسكريين كمصدر رئيس للقوى البشرية، وبما يتلاءم مع المتطلبات والمواصفات التي يجب أن تتوفر في جميع منتسبي الشركة.

يذكر أن شركة الصخرة تسعى في استراتيجيتها لتقديم الخدمة الأمنية للشركات والمؤسسات في المملكة بالمشاركة مع مديرية الأمن العام. بترا