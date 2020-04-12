رئيس هيئة الأركان يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية

عمان- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه رئيس شعبة العمليات والتدريب، حول المهام والواجبات والبرامج التي تنفذها المنطقة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية.

وأشاد اللواء الركن الحنيطي بمرتبات المنطقة ضباطاً وضباط صف وأفراداً وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه وحدات المنطقة من احترافية عالية ودقة في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة لها ضمن منطقة المسؤولية.

وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قيادة لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 أحد تشكيلات قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء، ثم التقى مرتبات قيادة اللواء، وأبدى اعتزازه بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل وحدات اللواء والمستوى المتميز والكفاءة العالية التي تتمتع بها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن المهمة الملقاة على عاتق القوات المسلحة كبيرة وتتطلب استمرار الجهود وقوفاً مع الوطن والمواطن، وحثهم على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم العون والمساعدة لكل من يطلبها.

وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة المواطنين، لمواجهة التحديات التي يفرضها انتشار فايروس كورونا المستجد.

حضر الزيارة عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وقادة وحدات المنطقة.

بترا