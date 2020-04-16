رئيس هيئة الأركان يزور قيادة لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع 60

عمان – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، قيادة لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/60، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد اللواء، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة، وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد اللواء، حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية، والخطط المستقبلية والواجبات والمهام التي ينفذها اللواء، وعن طبيعة الواجب الذي اسند للواء في ظل أزمة كورونا.

واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة على معرض ضم أحدث الأسلحة والآليات والمعدات المستخدمة في اللواء، والتي تمكن مرتباته من تنفيذ الواجبات والمهام المطلوبة منها في مختلف الظروف.

والتقى اللواء الركن الحنيطي ضباط وضباط صف وأفراد اللواء، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مبدياً ثقته واعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات اللواء، وبمستوى الكفاءة والجاهزية والمعنويات العالية التي تتمتع بها.(بترا)