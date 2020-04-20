رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة التدخل السريع

عمان – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي, اليوم الاثنين، كتيبة التدخل السريع/81 التابعة للواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع.

وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الشمالية وقائد لواء التدخل السريع وقائد الكتيبة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الكتيبة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، وأهم الواجبات التي تقوم بها الكتيبة والخطط المستقبلية والواجبات والمهام التي تقوم بها، وطبيعة الواجب الذي أسند لها في ظل أزمة كورونا.

وشاهد الحنيطي معرضاً عسكرياً ضم عدداً من الأسلحة الحديثة والمتطورة المستخدمة في كتيبة التدخل السريع/81، وما طرأ عليها من تعديل وتطوير لتنفيذ الواجبات المسندة لها في الأزمة التي يمر بها الوطن لمواجهة فيروس كورونا.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة ضباط وضباط صف وأفراد الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بالجهود التي يبذلها نشامى القوات المسلحة في مختلف مواقع مسؤولياتهم, مؤكداً أن المهمة الملقاة على عاتق القوات المسلحة كبيرة، وتتطلب استمرار وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق وقوفاً مع الوطن والمواطن, وهنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة المواطنين، مشددا على تقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

بترا