رئيس هيئة الأركان يزور مجموعات النقل العام ومعهد تدريب تكنولوجيا المعلومات

عمان – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس قيادة مجموعات النقل العام وكان في استقباله مدير التموين والنقل الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية، إلى إيجاز قدمه قائد مجموعات النقل العام حول طبيعة المهام والواجبات التي قامت بها المجموعات خلال الفترة الماضية والمتزامنة مع انتشار فيروس كورنا المستجد، والتي تمثلت بنقل المحجور عليهم من مطار الملكة علياء إلى مناطق الحجر المخصصة لهم في منطقة البحر الميت، إضافة إلى المساهمة بنقل المرضى خلال فترة الحظر من وإلى المستشفيات، كما تقوم المجموعات حالياً بنقل السائقين الداخلين للحدود الأردنية إلى أماكن الحجر المعدة لهم.

كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة معهد تدريب تكنولوجيا المعلومات، وكان في استقباله مدير الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه آمر معهد تدريب تكنولوجيا المعلومات عن البرامج والدورات المختلفة التي ينفذها المعهد خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية، إذ استطاع المعهد عقد 80 دورة عن بعد بمختلف معاهد ومدارس القوات المسلحة وبواقع 2700 مستخدم، وبما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بضرورة التباعد الاجتماعي بين الأفراد في كافة الأماكن بما يحقق شروط السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس.

كما افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة التوسعة الجديدة لقاعات تدريب معهد تكنولوجيا المعلومات والتي ستشكل إضافة نوعية لتدريب مرتبات القوات المسلحة بهذا القطاع الحيوي الهام.

والتقى اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتين ضباط وضباط صف وأفراد الوحدات، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها في أداء الواجبات والمهام الموكولة إليهم.(بترا)