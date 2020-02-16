رئيس هيئة الأركان يزور مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية

عمان- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، وكان في استقباله المساعد للعمليات والتدريب ومدير المدينة التدريبية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه مدير المدينة التدريبية حول الواجبات والمهام المناطة بها والخطط المستقبلية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من كافة النواحي الإدارية والأمنية والفنية والترفيهية واللوجستية لتسهيل مهمة مدارس القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المتواجدة في المدينة.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المدينة التدريبية التي أُنشأت حديثاً بهدف زيادة مستوى الكفاءة التدريبية لمختلف صنوف القوات المسلحة ورفعاً للروح المعنوية لمرتباتها وللمشاركين في الدورات من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وانطلاقاً من حرص القوات المسلحة على إيلاء مرتباتها كل الاهتمام والرعاية وتوفير سبل الراحة بما يمكنهم من القيام بالمهام والواجبات المطلوبة بكفاءة عالية واقتدار.

كما زار اللواء الركن الحنيطي معهد الإدارة والتدريب اللوجستي واستمع إلى إيجاز قدمه آمر المعهد بيّن فيه رؤية ورسالة المعهد وواجباته والدورات المعقودة فيه.

ويأتي إنشاء مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية بتمويل من دولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن سلسة من المشاريع الحديثة التي تقام وفقاً لأحدث الأسس والمعايير الهندسية والتي تساهم دولة الإمارات بإنشائها مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وآمري المدارس.

-(بترا)