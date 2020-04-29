رئيس هيئة الأركان يزور مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير

عمان – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (KADDB).

وكان في استقباله مدير عام المركز، ومدراء الشركات العاملة في المركز.

واستمع الحنيطي، بحضور مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز عن المركز وشركاته، والدور الذي يقوم به في تصميم وتطوير المعدات الدفاعية وفحصها ثم تحويلها إلى الشركات وفقاً لاختصاص كل شركة.

واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على امكانيات الشركات المصنعة لتجهيزات الجندي في الميدان من الخوذ والستر الواقية من الرصاص والأحذية بمختلف أنواعها، إضافة إلى مشاريع تصميم وتعديل الأسلحة الخفيفة العاملة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كما شاهد خطوط انتاج الكمامات وأقنعة الوقاية الحامية للوجه، إضافة إلى الامكانيات المتوفرة لشركات صناعة الآليات الخفيفة كسيارة الاسعاف وغيرها.

وأبدى الحنيطي إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المركز مقارنة مع الدول المصنعة للصناعات الدفاعية، مشيداً بالجهود المبذولة من المعنيين كافة في المركز والشركات التابعة له.(بترا)