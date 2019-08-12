رئيس هيئة الأركان يزور واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

عمان- الغد- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، كتيبة حرس الحدود/9 الملكية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية/ منطقة الباقورة، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن محمد ابراهيم الهميسات.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة ضباط وضباط صف وأفراد الكتيبة ونقل لهم تحيات وتهاني جلالة القائد الأعلى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبدياً ثقته واعتزازه بالجهود التي تقوم بها مرتبات المنطقة في المحافظة على أمن الوطن واستقراره.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة، وعلى الأهمية التاريخية والجغرافية لمنطقة الباقورة .

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الاهتمام بالجوانب الإدارية واللوجستية لتنعكس إيجاباً على الروح المعنوية وتسهم في تنفيذ الوحدات الأمامية للمهام والواجبات المطلوبة بكل كفاءة واحترافية واقتدار.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقة.