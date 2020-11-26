رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

عمان- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، وفداً عسكرياً بحرينياً برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين للإمداد والتموين اللواء الركن بحري يوسف احمد مال الله.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

بترا

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