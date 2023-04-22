رئيس هيئة الأركان يقدم واجب العزاء لذوي الشقيرات

قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، واجب العزاء بوفاة الملازم أول المثنى مفلح أحمد الشقيرات، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تأديته للوظيفة الرسمية.

وأعرب اللواء الركن الحنيطي عن تعازي مرتبات القوات المسلحة ومواساتها لذوي الفقيد بمصابهم الجلل، ونقل لهم تعازي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وعبر ذوو الشقيرات عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية وحفاظاً على أمنه واستقراره.