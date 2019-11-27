رئيس هيئة الأركان يكرم مجموعة من ضباط صف حرس الحدود

عمان – كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، مجموعة من ضباط صف وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية ممن أحبطوا عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الواجهة الشمالية خلال الأسبوع الماضي.

وأثنى اللواء الحنيطي على جهودهم والدور الذي يقومون به، وأشاد بالكفاءة والجاهزية العالية لمرتبات القوات المسلحة – الجيش العربي وخاصة مرتبات حرس الحدود، معتبراً هذا التكريم حافزاً لهم للمضي قدماً وبذل المزيد من العطاء في سبيل أمن الوطن ليبقى آمناً مستقراً في ظل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني.-(بترا)