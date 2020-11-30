رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني يقدم استقالته لمجلس الوزراء

طارق الدعجة

عمان- أبلغ رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اليوم الاثنين، موظفي الهيئة بمغادرة موقعة بعد ما يقارب عام وأربعة أشهر على توليه هذا المنصب.

وبعث الوزني رسالة عبر البريد الالكتروني لموظفي الهيئة قدم خلالها الشكر لهم على التعاون التام والمساندة التوجيه المشورة.

وتضمنت الرسالة الجهود التي قامت بها الهيئة منذ توليه منصبه و المتمثلة في أمور عدة منها مشروع استشراف مستقبل الاستثمار في الأردن 2050، وما سينبثق منه من مشاريع خطط استراتيجية استشرافية بداية بالخطة الاستراتيجية الاستشرافية الأولى 2021-2024، والتي تبدأ من العام المقبل.

كما شملت أيضا مشروع وحدة شؤون المستثمرين وتحويلها الى مديرية لتقديم خدمات متابعة المستثمر ومشروع قسم التحفيز السلوكي Nudge Unit، وصوت المستثمر.

ومشروع مئوية الدولة، والذي تطمح الهيئة للعمل من خلاله وضمن مفهوم استشراف المستقبل الى مئوية جديدة للدولة تستفيد من مكتسبات والمئوية الأولى وتبني للمستقبل لمئوية جديدة من العطاء، والإخلاص ومشروع إعادة الهيكلة، والرشاقة المؤسسية، و مشروع الأتمتة والحوسبة الذكية.

وقال الوزني ” بالرغم من جائحة كورونا، فقد حقق فريق الهيئة بكافة كوادره نتائج مميزة على مستوى الاستثمار الخارجي والمحلي، وقد نمى الاستثمار الخارجي في الأردن، وحسب تقارير الانكتاد الدولية بنسبة 17%، خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين أنه انخفض في دول العالم بنسبة 49% تقريبا، كما حقق فريق العمل في الهيئة استثمارات نوعية حتى نهاية شهر 9 بنحو 683 مليون دولار، وحسب الأرقام المعلن عنها رسميا، من الجهات المختصة في الهيئة”.