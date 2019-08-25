رئيس وزراء الماليزي يستقبل وفد الهيئة العربية لإعمار فلسطين برئاسة المصري

الغد- استقبل رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، برئاسة رئيس مجلس أمناء الهيئة رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، وذلك على هامش اجتماعه السادس للدورة الحالية 2018-2020 الذي عقد في العاصمة كوالالمبور.

وأثنى الرئيس الماليزي على الدور الذي تقوم به الهيئة وإنجازاتها التي شملت كافة القطاعات الصحية والتعليمية والبنى التحتية والإسكان لصالح الشعب الفلسطيني.

واستعرض الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية .

ووافق الرئيس على مشروع مدرسة في منطقة خان يونس تحمل اسم مدرسة “الدكتور مهاتير محمد الثانوية” والتي سيتم تمويلها من خلال مكتب ماليزيا ( MyRef).

واستعرض المصري بحضور ممثلي مجلس الإدارة من الاردن ولبنان والمغرب وفرنسا وموريتانيا وماليزيا، دور وانجازات الهيئة خلال 10 سنوات من الإعمار، كما تم عرض فيديو خول مشاريع الهيئة المنجزة.

ومن جانبه عرض رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر الهنيدي، أرقام واحصائيات حزل الدمار الذي تعرض له قطاع غزة جراء العدان الصهيوني المستمر، وحاجة القطاع لإعادة الإعمار .

وأشار الى أبرز المشاريع التي نفذتها الهيئة في القدس وقطاع غزة.

كما زار وفد الهيئة عدد من رؤساء الأحزاب، مثل حزب الإتحاد الحاكم ممثلا بنائب وزير الخارجية السيناتور داتو مرزوقي يحيى، وحزب الأمانة ممثلا برئيسه محمد سابو وزير الدفاع الحالي.

كما زار الوفد نائب وزير المالية أمير الدين بن همزة، ووزير المالية السابق في حكومة الدكتور مهاتير محمد تون دائم.

واختتم الوفد زيارته بلقاء السفير الأردني في ماليزيا ثامر العدوان في مكتبه، والذي رحب بالجهود التي تقدمها الهيئة للشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والتي تصب في دعم صمودهم على أرضهم وحماية المقدسات.