العرب والعالمدولي

رئيس وزراء اليابان متمسك بنشر قوات في الشرق الأوسط

منذ ساعتين
رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي-(أرشيفية)
رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي-(أرشيفية)

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طوكيو– جدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الاثنين، التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن اليابانية في المنطقة.

ودعا آبي في مؤتمر صحفي الدول المعنية، إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر وتجنب المزيد من التصعيد.

يأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه التوتر بعدما اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في الثاني من يناير بغارة جوية على مطار بغداد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكر السبت أن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا، وأن بعضها “على درجة عالية للغاية من الأهمية” لإيران وللثقافة الإيرانية، “ستضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة” في حال شنت طهران هجوما على المصالح الأمريكية انتقاما لمقتل سليماني.

من جهة أخرى، دعت برلين وباريس ولندن، إيران التي توعدت بالانتقام، وكل الجهات المعنية، إلى خفض التصعيد، وإظهار أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية.-(رويترز)

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