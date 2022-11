رئيس وزراء بريطانيا يفاجئ الركاب ببيع الخشخاش لهم في محطة مترو

انضم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أعضاء الجيش لجمع الأموال من بيع الخشخاش، باقتراب ذكرى يوم زهرة الخشخاش وهو يوم الذكرى الذي دأبت دول الكومونويلث على إحيائه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى لتذكر الجنود الذين سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم العسكري.

