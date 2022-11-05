رئيس وزراء بريطانيا يفاجئ الركاب ببيع الخشخاش لهم في محطة مترو

انضم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أعضاء الجيش لجمع الأموال من بيع الخشخاش، باقتراب ذكرى يوم زهرة الخشخاش وهو يوم الذكرى الذي دأبت دول الكومونويلث على إحيائه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى لتذكر الجنود الذين سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم العسكري.

Bought my Poppy from Rishi and asked for a receipt @MahyarTousi pic.twitter.com/bQP8857Y0K — Hard Cheese! (@SonOfTheWinds) November 3, 2022

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع. حيث وصل السيد سوناك إلى المكان في الساعة 8 صباحًا يوم الخميس، وشوهد وهو يتحدث إلى أفراد الجمهور ويمسك صينية مليئة بالخشخاش.

النائب أندرو ستيفنسون كتب على تويتر “من الجيد أن أرى رئيس الوزراء يبيع الخشخاش في محطة مترو أنفاق وستمنستر وأنا في طريقي إلى العمل هذا الصباح”.

كما شارك مستخدم على تويتر مقطع فيديو لشخص يشتري الخشخاش من ريشي سونك مع تعليق “اشتريت الخشخاش الخاص بي من ريشي وطلبت إيصالًا”.

وقال الفيلق البريطاني الملكي (RBL) إنهم “ممتنون لرئيس الوزراء لتخليه عن مشاغله للتجمع معنا خلال ساعة الذروة الصباحية”.

وذكرت صحيفة التلغراف أن آخرين سارعوا إلى مشاركة دهشتهم بشأن ظهور رئيس الوزراء.

وفقًا لبي بي سي، يهدف الفيلق الملكي البريطاني كل عام إلى جمع مليون جنيه إسترليني خلال يوم الخشخاش في لندن.

تشمل فعاليات هذا العام ظهور سفير المؤسسة الخيرية، روس كيمب، الذي سيحشد القوات في موكب هورس جاردز جنبًا إلى جنب مع أعضاء من الحرس الإيرلندي.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن السيد لويس، محلل العمليات والبيانا، قوله إنه اشترى خشخاشًا من سوناك مقابل 5 جنيهات. قال “لم أكن أتوقع مقابلة هذا الشاب”. “ذهبت لشراء تذكرتي من محطة وستمنستر وكان هناك يبيع الخشخاش مع الرجال والنساء العسكريين”.