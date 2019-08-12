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رئيس وزراء لبنان الأسبق يغني بمهرجان فني – فيديو

منذ 7 ساعات

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بيروت – انتشر مقطع فيديو لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة وهو يغني في إحدى المناسبات الفنية.

والفيديو، الذي التقط على هامش حفلة للفنان عبده شريف في مهرجانات بيت الدين السبت، يظهر السنيورة منسجماً بأداء أغنية “سواح” لعبد الحليم بينما يلتف حوله الحضور ويتفاعل معه.

وكان السنيورة قد حضر ختام فاعليات مهرجانات بيت الدين الدولية الذي أحياه عبده شريف المشهور بتأديته أغاني الراحل عبد الحليم حافظ. وقد وجّه الشريف تحية للسنيورة وانتقل إلى جانبه بين صفوف الحاضرين، فبادر الأخير بغناء جزء من أغنية “سواح”.- العربية

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